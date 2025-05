HERVE BIROLINI / Des éclats – Ground Control Paris, 7 juin 2025, Paris.

Musique Performance

Hervé Birolini est un compositeur et performer Français vivant dans le Grand Est, Il développe depuis 2020 un cycle de pièces où il questionne la relation de sa musique à l’énergie électrique,

Des éclats nous plonge métaphoriquement au cœur même du fonctionnement de ce que nous sommes : l’énergie électrique. Notre pensée, nos idées, notre vision, notre conscience du monde est elle-même sont sous- tendues à la présence de cette énergie électrique qui permet à notre corps et ses capteurs biologiques de fonctionner et de communiquer entre eux. Sur scène, semblables à des neurones, un champ de bobines Tesla convoque et provoque un changement d’état rapide du son. Des réactions sonores et visuelles à multiples échelles, comme un organisme électrique qui se déploie devant nos yeux.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 00h30

gratuit Tout public.

Ground Control 81 rue du Charolais 75012 Paris

Métro -> 1 : Gare de Lyon (Paris) (492m)

Bus -> 29 : Rambouillet (Paris) (105m)

Vélib -> Charenton – Place du Col Bourgoin (137.40m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://hervebirolini.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100008333853452 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008333853452

Performance questionnant les liens entre musique et énergie électrique.