GROUNDATION Carré Sam Boulogne-sur-Mer

GROUNDATION Jeudi 16 octobre, 19h30 Carré Sam Pas-de-Calais

Tarif plein 16€ – Tarif réduit 14€

Début : 2025-10-16T19:30:00 – 2025-10-16T23:00:00

Fin : 2025-10-16T19:30:00 – 2025-10-16T23:00:00

Les légendes du reggae mondial sont de retour avec un nouvel album « Candle burning », une tournée gigantesque et… une date au Carré Sam !!!!

Bar & petite restauration sur place – Debout – A partir de 10 ans

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Carré Sam Place d'Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

MUSIQUES ACTUELLES // REGGAE + warm-up Undersonic