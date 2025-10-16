GROUNDATION Carré Sam Boulogne-sur-Mer
GROUNDATION Jeudi 16 octobre, 19h30 Carré Sam Pas-de-Calais
Tarif plein 16€ – Tarif réduit 14€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Fin : 2025-10-16T19:30:00 – 2025-10-16T23:00:00
Les légendes du reggae mondial sont de retour avec un nouvel album « Candle burning », une tournée gigantesque et… une date au Carré Sam !!!!
Bar & petite restauration sur place – Debout – A partir de 10 ans
INFOS ET BILLETTERIE :
Billetterie en ligne
Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer
Tel : 03.21.87.37.15
Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h
Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?kld=2526 »}]
MUSIQUES ACTUELLES // REGGAE + warm-up Undersonic