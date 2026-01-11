GROUNDATION en concert exceptionnel à Nantes Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-10 19:30 – 22:00

Gratuit : non À partir de 25,99€ Tout public

Formé en 1998, Groundation s’est imposé comme l’un des groupes majeurs du reggae roots mondial. Dès ses débuts avec Young Tree et Each One Teach One, puis avec l’album culte Hebron Gate, le groupe californien forge une identité unique mêlant reggae roots, jazz et arrangements complexes, devenus sa signature.Depuis 2018, Groundation s’est reformé autour de son fondateur et leader Harrison Stafford, entouré d’une nouvelle génération de musiciens virtuoses issus de la Sonoma State University. Fidèle à son ADN, le groupe conserve ce reggae sophistiqué et organique, tout en y insufflant une énergie live toujours aussi puissante.Après plus de vingt ans de carrière et dix albums studio, Groundation revient avec “Candle Burning”, son 11? album, enregistré intégralement en analogique au mythique ICP Studio de Bruxelles. Porté par des collaborations prestigieuses avec Alpha Blondy, Mutabaruka, Thomas Mapfumo et Mykal Rose, cet album célèbre la lumière, l’énergie intérieure et l’espoir, tout en affirmant une exigence musicale et sonore irréprochable.Sur scène, Groundation offre des concerts intenses et habités, où se rencontrent reggae roots, influences jazz, cuivres soul et paroles engagées, pour une expérience live profonde et fédératrice.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/groundation-en-concert-a-nantes



