GROUNDATION LE 9-9BIS Oignies

GROUNDATION Début : 2026-06-18 à 20:00. Tarif : – euros.

Formé en 1998, GROUNDATION compte parmi les légendes du reggae mondial. Les deux premiers albums (Young tree et Each one teach one) ont imposé un son roots singulier, propre à GROUNDATION. En 2002 est enregistré l’album Hebron gate qui connaît un succès immédiat et propulse le groupe vers la renommée internationale, masterpiece de leur reggae roots progressif et unique. En 2018, après le départ de certains membres originels, le groupe mythique californien se reforme autour de son leader Harrison Stafford. Celui-ci s’entoure de la crème des musiciens issus comme lui de la prestigieuse Sonoma State University. Le son qui en ressort reste profondément fidèle au reggae empreint de jazz qui a fait toute la réputation de GROUNDATION depuis sa génèse. Cette nouvelle génération de virtuoses y insuffle tout son talent, sa créativité, et son énergie en live. Après plus de deux décennies et dix albums studio, GROUNDATION, qui a contribué à définir le reggae roots américain, est de retour avec Candle burning, son 11e album studio. Cette nouvelle oeuvre vient perpétuer la légende du groupe avec toujours la même exigence d’une musique recherchée et d’une qualité de son irréprochable, enregistré en 100% analogique.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE 9-9BIS RUE ALAIN BASHUNG 62590 Oignies 62