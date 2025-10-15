GROUNDATION – LE DOUZE Cergy

GROUNDATION – LE DOUZE Cergy mercredi 15 octobre 2025.

GROUNDATION Début : 2025-10-15 à 20:30. Tarif : – euros.

Le Douze et le Forum vous présentent GROUNDATION au Douze le 15 octobre 2025 !Formé en 1998, GROUNDATION compte parmi les légendes du reggae mondial. Les deux premiers albums (« YOUNG TREE » et « EACH ONE TEACH ONE ») ont imposé un son roots singulier, propre à GROUNDATION. En 2002 est enregistré l’album “HEBRON GATE” qui connaît un succès immédiat et propulse le groupe vers la renommée internationale, masterpiece de leur reggae roots progressif et unique. En 2018, après le départ de certains membres originels, le groupe mythique de reggae jazz californien se reforme autour de son leader HARRISON STAFFORD. Celui-ci s’entoure de la crème des musiciens issus comme lui de la prestigieuse Sonoma State University. En ressort un son reggae toujours empreint de jazz additionné à cette nouvelle génération qui insuffle son talent et sa créativité et vient honorer la réputation. qui a façonné GROUNDATION depuis sa genèse.Après plus de deux décennies et neuf albums studio, GROUNDATION, qui a contribué à définir le reggae roots américain, est de retour avec son 11e album studio. Cette nouvelle oeuvre vient perpétuer la légende du groupe avec toujours la même exigence d’une musique recherchée et d’une qualité de son irréprochable, enregistré en 100% analogique. HARRISON STAFFORD, à la tête de la formation a ce pouvoir de créer des morceaux intenses aux arrangements complexes mais envoûtants, mêlés à des paroles engagées, poétiques et profondément humaines.Dans sa démarche de respect de la musique et défense de l’analogique, le groupe a choisi d’enregistrer son nouvel album dans le studio bruxellois ICP Studio, à la renommée internationale. Le lieu, au matériel très pointu, a accueilli depuis son ouverture les plus grands noms de la musique (Alain Bashung, Michel Polnareff, Benjamin Biolay, Brigitte Fontaine, Arno, Francis Cabrel, Johnny Hallyday, Stromae, Pharrell Williams, The Cure, Lady Gaga, Alicia Keys, Cat Stevens, Simple Minds, Lana Del Rey…). Le mixage sera quant à lui assuré par le légendaire JIM FOX (Lion and Fox Studios). Un fin assemblage qui annonce un album d’une qualité et d’une vision exceptionnelles.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE DOUZE 12 ALLEE DES PETITS PAINS 95800 Cergy 95