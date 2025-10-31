GROUNDATION – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

GROUNDATION Début : 2025-10-31 à 20:00. Tarif : – euros.

SAS TR PRÉSENTE : GROUNDATION- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)Formé en 1998, GROUNDATION compte parmi les légendes du reggae mondial.Les deux premiers albums (« YOUNG TREE » et « EACH ONE TEACH ONE ») ont imposé unson roots singulier, propre à GROUNDATION. En 2002 est enregistré l’album “HEBRON GATE”qui connaît un succès immédiat et propulse le groupe vers la renommée internationale,masterpiece de leur reggae roots progressif et unique.En 2018, après le départ de certains membres originels, le groupe mythique de reggae jazzcalifornien se reforme autour de son leader HARRISON STAFFORD. Celui-ci s’entoure de lacrème des musiciens issus comme lui de la prestigieuse Sonoma State University. En ressortun son reggae toujours empreint de jazz additionné à cette nouvelle génération qui insuffleson talent et sa créativité et vient honorer la réputation. qui a façonné GROUNDATIONdepuis sa genèse.Après plus de deux décennies et neuf albums studio, GROUNDATION, qui a contribué àdéfinir le reggae roots américain, est de retour avec son 11e album studio. Cette nouvelleoeuvre vient perpétuer la légende du groupe avec toujours la même exigence d’une musiquerecherchée et d’une qualité de son irréprochable, enregistré en 100% analogique.HARRISON STAFFORD, à la tête de la formation a ce pouvoir de créer des morceauxintenses aux arrangements complexes mais envoûtants, mêlés à des paroles engagées,poétiques et profondément humaines.Dans sa démarche de respect de la musique et défense de l’analogique, le groupe achoisi d’enregistrer son nouvel album dans le studio bruxellois ICP Studio, à la renomméeinternationale. Le lieu, au matériel très pointu, a accueilli depuis son ouverture les plus grandsnoms de la musique (Alain Bashung, Michel Polnareff, Benjamin Biolay, Brigitte Fontaine,Arno, Francis Cabrel, Johnny Hallyday, Stromae, Pharrell Williams, The Cure, Lady Gaga,Alicia Keys, Cat Stevens, Simple Minds, Lana Del Rey…). Le mixage sera quant à lui assurépar le légendaire JIM FOX (Lion and Fox Studios). Un fin assemblage qui annonce un albumd’une qualité et d’une vision exceptionnelles.

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69