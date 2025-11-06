Groundation CCM John-Lennon Limoges

Groundation

CCM John-Lennon 41 Ter Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-06

Formé en 1998, GROUNDATION compte parmi les légendes du reggae mondial.

Les deux premiers albums ( YOUNG TREE et EACH ONE TEACH ONE ) ont imposé un son roots singulier, propre à GROUNDATION. En 2002 est enregistré l’album “HEBRON GATE” qui connaît un succès immédiat et propulse le groupe vers la renommée internationale, masterpiece de leur reggae roots progressif et unique.

Après plus de deux décennies et neuf albums studio, GROUNDATION, qui a contribué à définir le reggae roots américain, est de retour avec son 11e album studio.

(Ouverture des portes dès 20h30, réservation en lien). .

