Groundation Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer

Groundation Saison Culturelle Carré Sam

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2025-10-16

2025-10-16

MUSIQUES ACTUELLES / REGGAE

+ warm-up RELIEF

Les légendes du reggae mondial sont de retour avec un nouvel album « Candle burning », une tournée gigantesque et…. une date au Carré Sam !!!!

Tarifs

Plein 16€ Réduit 14€ Bar & petite restauration sur place Debout A partir de 10 ans

VENTE DES TICKETS

BILLETTERIE EN LIGNE

https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?kld=2526

A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel 03.21.87.37.15

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

