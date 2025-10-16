Groundation Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer
Groundation Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer jeudi 16 octobre 2025.
Groundation Saison Culturelle Carré Sam
place d’Argentine Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-10-16
fin : 2025-07-16
Date(s) :
2025-10-16
MUSIQUES ACTUELLES / REGGAE
+ warm-up RELIEF
Les légendes du reggae mondial sont de retour avec un nouvel album « Candle burning », une tournée gigantesque et…. une date au Carré Sam !!!!
Tarifs
Plein 16€ Réduit 14€ Bar & petite restauration sur place Debout A partir de 10 ans
VENTE DES TICKETS
BILLETTERIE EN LIGNE
https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?kld=2526
A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY
rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer
Tel 03.21.87.37.15
Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h
De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .
place d’Argentine Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15
