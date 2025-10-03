Group show – Capsule Planet Floréal Belleville PARIS

Group show – Capsule Planet Floréal Belleville PARIS vendredi 3 octobre 2025.

Après une première édition à Bruxelles, les artistes belges Naomi Gilon et Naoki Karathanassis débarquent à Paris. Pour cette seconde aventure, ils invitent l’artiste Marie Léon (tatoueuse et dessinatrice parisienne) à rejoindre l’univers de Capsule Planet.

Le concept : Capsule Planet détourne les codes des Gachapon japonais pour présenter et vendre des pièces uniques en céramique.

– 100 figurines créées spécialement pour l’événement

– ticket = 30 € = 1 capsule surprise

Vous pourrez également découvrir et acheter :

– Posters à prix libre

– T-shirts et tote bags

– Une sélection d’œuvres originales et d’éditions limitées

Exposition visible jusqu’au 05 octobre de 11h à 19h

Vous êtes chaleureusement invité·e à notre prochaine exposition collective « CAPSULE PLANET » !



Vernissage : vendredi 3 octobre – 18h – 22h

Du vendredi 03 octobre 2025 au dimanche 05 octobre 2025 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

vendredi

de 18h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Floréal Belleville 43 rue des Couronnes, 75020 PARIS

https://www.instagram.com/p/DOtVwDtjC_N/ +33143619466 floreal.belleville@gmail.com