Groupe Chorégraphique Junior Hervé Koubi Hôtel de ville de Calais Calais

Groupe Chorégraphique Junior Hervé Koubi Dimanche 21 septembre, 11h30 Hôtel de ville de Calais Pas-de-Calais

Mairie de Calais – Grand salon

Début : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T11:40:00

Des jeunes danseurs de 8 à 12 ans interprètent une chorégraphie sensible et poétique sur une musique de Pauline Croze. Une conversation en mouvement entre les corps et l’architecture, portée par le Groupe Chorégraphique Junior Hervé Koubi, pour célébrer l’espace autrement.

En 1885, la fusion de Calais avec Saint-Pierre-de-Calais entraîne la construction d'un nouvel Hôtel de Ville. Le projet confié à l'architecte Louis Debrouwer privilégie une structure en béton. Les travaux s'étendent de 1911 à 1923. L'édifice en briques rouges, d'inspiration néo-renaissance flamande, est dominé par un beffroi de 72 mètres. Les décors des pièces d'apparat, à l'étage, sont d'inspiration Art Déco. Les décors peints sont l'expression d'artistes régionaux dans un style historiciste. L'escalier d'honneur est éclairé par une verrière représentant la prise de Calais par le duc de Guise.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Cie Hervé Koubi