GROUPE DE CONSTRUCTION DE SAVOIRS LA PENSÉE DÉCOLONIALE Local de la Coopérative des Savoirs Brassy
Local de la Coopérative des Savoirs 47 Rue Saint Gervais Brassy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-26 17:30:00
fin : 2025-11-26 19:30:00
2025-11-26
Le groupe de construction de savoir, c’est l’occasion de se retrouver pour apprendre ensemble sur un sujet qui nous importe. Il n’y a pas forcément d’expert.e dans le groupe, ou alors considérons que nous le sommes toustes un peu ! Bienvenue ! .
Local de la Coopérative des Savoirs 47 Rue Saint Gervais Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 67 07 15
