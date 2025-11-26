GROUPE DE CONSTRUCTION DE SAVOIRS LA PENSÉE DÉCOLONIALE Local de la Coopérative des Savoirs Brassy

GROUPE DE CONSTRUCTION DE SAVOIRS LA PENSÉE DÉCOLONIALE

Début : 2025-11-26 17:30:00

fin : 2025-11-26 19:30:00

2025-11-26

Le groupe de construction de savoir, c’est l’occasion de se retrouver pour apprendre ensemble sur un sujet qui nous importe. Il n’y a pas forcément d’expert.e dans le groupe, ou alors considérons que nous le sommes toustes un peu ! Bienvenue ! .

Local de la Coopérative des Savoirs 47 Rue Saint Gervais Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 67 07 15

