Groupe de conversation en anglais Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon

Groupe de conversation en anglais Biblio’fil

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 10:15:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Améliorez votre anglais, en partenariat avec la bibliothèque anglophone d’Angers

Dès 15 ans

Durée 1h

Inscription conseillée. .

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30 mediatheque.ancenis@pays-ancenis.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Improve your English, in partnership with the Angers English Library

L’événement Groupe de conversation en anglais Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-08-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis