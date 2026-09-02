Groupe de conversation en anglais – Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon
samedi 3 octobre 2026 · Place de la République · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Groupe de conversation en anglais – Biblio’fil
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 11:30:00
fin : 2026-12-05 12:30:00
Date(s) :
2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05 2027-01-09
Améliorez votre anglais en discutant par petits groupes, en partenariat avec la Bibliothèque anglophone d’Angers.
Ado/adulte.
Durée 1h.
Sur inscription. .
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30 mediatheque.ancenis@pays-ancenis.com
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English :
Improve your English by chatting in small groups, in partnership with the Angers English Library.
L’événement Groupe de conversation en anglais – Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-09-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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