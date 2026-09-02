Groupe de conversation en anglais – Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon

samedi 3 octobre 2026 · Place de la République · Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Groupe de conversation en anglais – Biblio’fil

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 11:30:00

fin : 2026-12-05 12:30:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05 2027-01-09

Améliorez votre anglais en discutant par petits groupes, en partenariat avec la Bibliothèque anglophone d’Angers.

Ado/adulte.

Durée 1h.

Sur inscription. .

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30 mediatheque.ancenis@pays-ancenis.com

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English :

Improve your English by chatting in small groups, in partnership with the Angers English Library.

L’événement Groupe de conversation en anglais – Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-09-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis