Groupe de discussion Etre une femme aujourd’hui sur le thème Qu’est ce qu’être une femme de nos jours ? Médiathèque municipale Le Chalet Le Barp

Groupe de discussion “Être une femme aujourd’hui”

Le Centre socioculturel vous propose un temps d’échange libre, respectueux et bienveillant autour d’une question qui nous touche toutes

Qu’est-ce qu’être une femme de nos jours ?

Charge mentale, place dans la société, rapports aux autres, travail, famille, injonctions, liberté, identité… Ici, pas de jugement ni de “bonne réponse” on vient pour partager, écouter, questionner, et parfois se reconnaître dans les mots des autres.

Un moment fort et convivial, pour faire entendre sa voix, prendre du recul et créer du lien entre femmes, dans un cadre accueillant. .

Médiathèque municipale Le Chalet 32 Avenue des Pyrénées Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

