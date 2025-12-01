Groupe de Gospel dans le quartier du Vieux Tours Tours

Groupe de Gospel dans le quartier du Vieux Tours

Groupe de Gospel dans le quartier du Vieux Tours Tours samedi 20 décembre 2025.

Groupe de Gospel dans le quartier du Vieux Tours

Place Plumereau Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20 18:15:00

Date(s) :
2025-12-20

Le groupe Swing Gospel Singers animera le quartier avec 5 sessions courtes chantées.
Le groupe Swing Gospel Singers animera le quartier avec 5 sessions courtes chantées.   .

Place Plumereau Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

English :

The Swing Gospel Singers will liven up the neighborhood with 5 short singing sessions.

L’événement Groupe de Gospel dans le quartier du Vieux Tours Tours a été mis à jour le 2025-12-11 par Tours Val de Loire Tourisme