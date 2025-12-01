Groupe de Gospel dans le quartier du Vieux Tours Tours

Groupe de Gospel dans le quartier du Vieux Tours

Place Plumereau Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20 18:15:00

2025-12-20

Le groupe Swing Gospel Singers animera le quartier avec 5 sessions courtes chantées.

Place Plumereau Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

The Swing Gospel Singers will liven up the neighborhood with 5 short singing sessions.

