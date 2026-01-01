Groupe de lecture Médiathèque Arinthod

Groupe de lecture

Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 15:00:00

fin : 2026-01-21 16:30:00

Date(s) :

2026-01-21

Groupe de lecture le mercredi 21 janvier de 15h à 16h30 à la médiathèque d’Arinthod. En compagnie de Hélène. .

Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 82 61 media-arinthod@terredemeraude.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Groupe de lecture

L’événement Groupe de lecture Arinthod a été mis à jour le 2026-01-08 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE