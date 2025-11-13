Groupe de lecture Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau

Groupe de lecture Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau jeudi 13 novembre 2025.

Groupe de lecture

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 10:00:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Échange autour du livre Sur l’île d’Elizabeth O’Connor. .

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Groupe de lecture Plouguerneau a été mis à jour le 2025-10-18 par OT PAYS DES ABERS