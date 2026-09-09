Groupe de lecture Médiathèque Alain Cartier Sancey

Informations pratiques

Sancey

Groupe de lecture

Médiathèque Alain Cartier 1 rue Joseph Montravers Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 17:00:00

fin : 2026-10-24 19:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Partage de lectures, sur inscription.

Pour un public adulte .

Médiathèque Alain Cartier 1 rue Joseph Montravers Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 34 59 mediatheque@sancey.org

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English : Groupe de lecture

L’événement Groupe de lecture Sancey a été mis à jour le 2026-09-09 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE