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AGENDA · Sancey

Groupe de lecture Médiathèque Alain Cartier Sancey

samedi 24 octobre 2026 · Médiathèque Alain Cartier · Sancey

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Médiathèque Alain Cartier
Adresse
1 rue Joseph Montravers
Ville
25430 Sancey
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Sancey

Groupe de lecture

Médiathèque Alain Cartier 1 rue Joseph Montravers Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 17:00:00
fin : 2026-10-24 19:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Partage de lectures, sur inscription.
Pour un public adulte   .

Médiathèque Alain Cartier 1 rue Joseph Montravers Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 34 59  mediatheque@sancey.org

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English : Groupe de lecture

L’événement Groupe de lecture Sancey a été mis à jour le 2026-09-09 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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