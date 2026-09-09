AGENDA · Sancey
Groupe de lecture Médiathèque Alain Cartier Sancey
samedi 24 octobre 2026 · Médiathèque Alain Cartier · Sancey
Informations pratiques
Sancey
Groupe de lecture
Médiathèque Alain Cartier 1 rue Joseph Montravers Sancey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 17:00:00
fin : 2026-10-24 19:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Partage de lectures, sur inscription.
Pour un public adulte .
Médiathèque Alain Cartier 1 rue Joseph Montravers Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 34 59 mediatheque@sancey.org
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English : Groupe de lecture
L’événement Groupe de lecture Sancey a été mis à jour le 2026-09-09 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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