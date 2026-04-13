Groupe de parole à visée thérapeutique pour les jeunes lgbtqia+ de 18 à 25 ans Association ENIPSE – dispositif de soutien psychologique communautaire CeSaMe Paris/IDF Paris
Groupe de parole à visée thérapeutique pour les jeunes lgbtqia+ de 18 à 25 ans Association ENIPSE – dispositif de soutien psychologique communautaire CeSaMe Paris/IDF Paris lundi 13 avril 2026.
L’association ENIPSE vous propose, via son dispositif communautaire de soutien psychologique le CeSaMe Paris IDF, un groupe de paroles qui vise à apprendre à gérer ses émotions via une approche collective permettant de renforcer les liens sociaux.
Le groupe, composé au maximum de 15 jeunes LGBTQIA+, se réunira pendant 8 soirées en groupe fermé et sera co-animé par un psychologue et un chargé d’accueil communautaire.
8 lundis de 19 h à 21 h
Session 1 – 13 avril 2026
Santé mentale et représentations
Session 2 – 20 avril 2026
Faire face aux discriminations
Session 3 – 27 avril 2026
Rapport à ses émotions
Session 4 – 4 mai 2026
Importance du lien social
Session 5 – 11 mai 2026
Comment changer
Session 6 – 18 mai 2026
Sentiment d’efficacité personnelle
Session 7 – 1er juin 2026
Résolution de problèmes
Session 8 – 8 juin 2026
Projet personnel et de groupe
Gestion des émotions et lien social – Jeunes LGBTQIA+
Du lundi 13 avril 2026 au lundi 08 juin 2026 :
lundi
de 19h00 à 21h00
gratuit sous condition
Pour public LGBTQIA+
Inscription avec entretien préalable
Contactez le CeSaMe :
• 06 58 71 00 62
• cesame.paris@enipse.fr
Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 25 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-13T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-09T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-13T19:00:00+02:00_2026-04-13T21:00:00+02:00;2026-04-20T19:00:00+02:00_2026-04-20T21:00:00+02:00;2026-04-27T19:00:00+02:00_2026-04-27T21:00:00+02:00;2026-05-04T19:00:00+02:00_2026-05-04T21:00:00+02:00;2026-05-11T19:00:00+02:00_2026-05-11T21:00:00+02:00;2026-05-18T19:00:00+02:00_2026-05-18T21:00:00+02:00;2026-05-25T19:00:00+02:00_2026-05-25T21:00:00+02:00;2026-06-01T19:00:00+02:00_2026-06-01T21:00:00+02:00;2026-06-08T19:00:00+02:00_2026-06-08T21:00:00+02:00
Association ENIPSE – dispositif de soutien psychologique communautaire CeSaMe Paris/IDF 5 rue Pierre au Lard 75004 Paris
+33658710062 cesame.paris@enipse.fr
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