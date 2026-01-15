Groupe de parole Café info Alzheimer Le Grand Bain Casteljaloux

Groupe de parole Café info Alzheimer Le Grand Bain Casteljaloux jeudi 22 janvier 2026.

Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22

2026-01-22

Vous aider à toujours profiter de la vie aux côtés d’un proche malade.
Échanges avec France Alzheimer en présence d’un psychologue.   .

Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 48 08  legrandbain47@gmail.com

