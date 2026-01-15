Groupe de parole Café info Alzheimer Le Grand Bain Casteljaloux
Groupe de parole Café info Alzheimer Le Grand Bain Casteljaloux jeudi 22 janvier 2026.
Groupe de parole Café info Alzheimer
Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Vous aider à toujours profiter de la vie aux côtés d’un proche malade.
Échanges avec France Alzheimer en présence d’un psychologue. .
Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 48 08 legrandbain47@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Groupe de parole Café info Alzheimer
L’événement Groupe de parole Café info Alzheimer Casteljaloux a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Coteaux et Landes de Gascogne