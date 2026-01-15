Groupe de parole Café info Alzheimer Le Grand Bain Casteljaloux

Groupe de parole Café info Alzheimer

Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Vous aider à toujours profiter de la vie aux côtés d’un proche malade.

Échanges avec France Alzheimer en présence d’un psychologue. .

Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 48 08 legrandbain47@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Groupe de parole Café info Alzheimer

L’événement Groupe de parole Café info Alzheimer Casteljaloux a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Coteaux et Landes de Gascogne