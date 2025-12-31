Groupe de parole : climat et sobriété Maison pour Tous Chantepie Mercredi 21 janvier 2026, 20h00 Ille-et-Vilaine

Fatigués de trop consommer? Eco-anxiété? Parlons en ! Une association, les fol’épis organise un groupe de parole ‘climat et sobriété’ sur le modèle des capitalistes anonymes.

Groupe de parole pour partager ses émotions, ses ressentis, ses défis et ses succès sur sa démarche de sobriété et les sujets de dérèglements climatiques.

L’objectif est de pouvoir partager et s’exprimer dans un lieu bienveillant, sans jugement.

Différentes questions ouvertes facilitent la prise de parole.

Accessible sans inscription et 100% gratuit

Plus d’information : [https://www.collectif-lesfolepis.org/events/groupe-de-parole-climat-et-sobriete-3/](https://www.collectif-lesfolepis.org/events/groupe-de-parole-climat-et-sobriete-3/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-21T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-21T21:30:00.000+01:00

contact@collectif-lesfolepis.org

Maison pour Tous 86 Avenue André Bonnin Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine



