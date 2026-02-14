Groupe de parole : climat et sobriété, Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie, Chantepie

Groupe de parole : climat et sobriété Mercredi 18 février, 20h00 Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-18T20:00:00+01:00 – 2026-02-18T21:30:00+01:00

Fin : 2026-02-18T20:00:00+01:00 – 2026-02-18T21:30:00+01:00

Groupe de parole pour partager ses émotions, ses ressentis, ses défis et ses succès sur sa démarche de sobriété et les sujets de dérèglements climatiques et de société.

L’objectif est de pouvoir partager et s’exprimer dans un lieu bienveillant, sans jugement.

Différentes questions ouvertes facilitent la prise de parole.

Accessible à tous.tes, sans inscription et 100% gratuit

Plus d’information : https://www.collectif-lesfolepis.org/events/groupe-de-parole-climat-et-sobriete-4/

Fatigués de trop consommer? Eco-anxiété? Parlons en ! Une association, les fol’épis organise un groupe de parole ‘climat et sobriété’ sur le modèle des capitalistes anonymes. capitalisme écologie