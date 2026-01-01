L’association Des Racines et des Ailes met en place des groupes de parole en ligne destinés aux femmes victimes de violences intrafamiliales. Ces espaces ont vocation à offrir un temps d’écoute, de soutien et d’échange, accessible à distance, dans un cadre strictement confidentiel et sécurisé.

Ces groupes permettent aux participantes de s’exprimer librement, de partager leur vécu si elles le souhaitent, de rompre l’isolement et de bénéficier d’un soutien collectif. Aucune prise de parole n’est obligatoire. Il est tout à fait possible de participer uniquement en tant qu’auditrice.

Les groupes sont animés par des professionnelles qualifiées, notamment des coachs et des psychologues, formées à l’accompagnement des femmes victimes de violences intrafamiliales. L’animation garantit un cadre structurant, respectueux du rythme et de la parole de chacune, dans une approche non jugeante.

Les échanges se déroulent exclusivement en ligne, dans un format permettant l’anonymat. Les participantes peuvent utiliser un pseudonyme. L’activation de la caméra n’est jamais obligatoire, afin de préserver la sécurité, l’intimité et le confort de chacune.

Ces groupes de parole s’inscrivent dans une démarche de prévention, de soutien et de reconstruction. Ils ne se substituent pas à un accompagnement médical, psychologique, social ou juridique, mais peuvent constituer un premier espace de parole et d’orientation.

Les groupes sont organisés de manière récurrente. Les dates, horaires précis et les modalités de connexion sont communiqués uniquement aux participantes inscrites. Le nombre de participantes est volontairement limité afin de garantir la qualité des échanges et un cadre sécurisant.

L’inscription préalable est obligatoire.

Un espace confidentiel d’écoute et de soutien destiné aux femmes victimes de violences intrafamiliales, pour rompre l’isolement et favoriser la reconstruction.

Le mardi 20 janvier 2026

de 18h00 à 00h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-20T19:00:00+01:00

fin : 2026-01-20T01:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-20T18:00:00+02:00_2026-01-20T00:00:00+02:00



+33972223470 contact@racinesetdesailes.org



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

