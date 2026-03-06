Groupe de parole mensuel : climat sobriété société Salle polyvalente du complexe des deux ruisseaux Chantepie Mercredi 18 mars, 20h00 Ille-et-Vilaine

Ouvert à tous.tes, 100% gratuit, sans inscription

Fatigués de trop consommer? Eco-anxiété? Parlons en ! Une association, les Fol’épis organise un groupe de parole ‘climat et sobriété’ sur le modèle des capitalistes anonymes. Gratuit sans inscription

Groupe de parole sur le modèle des capitalistes anonymes.

Fatigués de trop consommer ? Eco-anxiété? Parlons-en dans un cadre bienveillant, sans jugement.

Groupe de parole pour partager ses défis, ses succès ses sources et échanger sur les sujets écologiques et sociétaux.

Différentes questions ouvertes facilitent la prise de parole. Possibilité aussi de venir uniquement écouter.

Pourquoi rejoindre le groupe de parole ?

Échanger sur ses sentiments face aux différentes crises écologiques et sociales

Se lancer dans une démarche de sobriété et trouver du soutien pour mener ses efforts au quotidien.

Exprimer son bonheur de mettre en place des actions

Se confier sur des problématiques personnelles qui le touchent et entravent sa volonté.

Partager des sources et des solutions individuelles, collectives, locales et s’inspirer

Aborder ses différents liens avec la nature et le vivant.

Construire de nouveaux liens sociaux avec des personnes partageant les mêmes valeurs. Développer un réseau de soutien local

Accessible sans inscription, 100 % gratuit, sans engagement, ouvert à tous

Plus d’information : [https://www.collectif-lesfolepis.org/agenda/](https://www.collectif-lesfolepis.org/agenda/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-18T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-18T21:30:00.000+01:00

1

contact@collectif-lesfolepis.org

Salle polyvalente du complexe des deux ruisseaux 19 Avenue des 2 Ruisseaux 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

