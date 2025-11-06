Groupe de parole Parents d’adolescents (spécial harcèlement) Lycée du Barp Le Barp
Groupe de parole Parents d’adolescents (spécial harcèlement) Lycée du Barp Le Barp jeudi 6 novembre 2025.
Groupe de parole Parents d’adolescents (spécial harcèlement)
Lycée du Barp 6 Rue des Bouvreuils Le Barp Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06
fin : 2025-11-06
Date(s) :
2025-11-06
Rencontre L’INTER’VAL Parents d’adolescents
Journée nationale jeudi 6 novembre 2025.18h30 échange sur le harcèlement (scolaire & cyberharcèlement)
Lieu du rendez-vous Lycée du Barp, 6 rue des Bouvreuils, Le Barp
Semaine de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire du 3 au 9 novembre 2025
Cette semaine vise à sensibiliser élèves, enseignants et communauté éducative, à prévenir les comportements de harcèlement et à soutenir les victimes.
Harcèlement à l’école, au travail ou dans la vie privée, c’est interdit par la loi.
Retrouvez les actions de L’INTER’VAL dans le programme dédié.
Infos Gina MORGANTINI (Référente famille) — gmorgantini@valdeleyre.fr .
Lycée du Barp 6 Rue des Bouvreuils Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine gmorgantini@valdeleyre.fr
English : Groupe de parole Parents d’adolescents (spécial harcèlement)
German : Groupe de parole Parents d’adolescents (spécial harcèlement)
Italiano :
Espanol : Groupe de parole Parents d’adolescents (spécial harcèlement)
L’événement Groupe de parole Parents d’adolescents (spécial harcèlement) Le Barp a été mis à jour le 2025-10-27 par OT Val de l’Eyre