Groupe de parole Parents d’adolescents (spécial harcèlement) Lycée du Barp Le Barp

Rencontre L’INTER’VAL Parents d’adolescents

Journée nationale jeudi 6 novembre 2025.18h30 échange sur le harcèlement (scolaire & cyberharcèlement)

Lieu du rendez-vous Lycée du Barp, 6 rue des Bouvreuils, Le Barp

Semaine de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire du 3 au 9 novembre 2025

Cette semaine vise à sensibiliser élèves, enseignants et communauté éducative, à prévenir les comportements de harcèlement et à soutenir les victimes.

Harcèlement à l’école, au travail ou dans la vie privée, c’est interdit par la loi.

Retrouvez les actions de L’INTER’VAL dans le programme dédié.

Infos Gina MORGANTINI (Référente famille) — gmorgantini@valdeleyre.fr .

Lycée du Barp 6 Rue des Bouvreuils Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine gmorgantini@valdeleyre.fr

