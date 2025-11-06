Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Groupe de parole Parents d’adolescents (spécial harcèlement) Lycée du Barp Le Barp

Groupe de parole Parents d’adolescents (spécial harcèlement)

Groupe de parole Parents d’adolescents (spécial harcèlement) Lycée du Barp Le Barp jeudi 6 novembre 2025.

Groupe de parole Parents d’adolescents (spécial harcèlement)

Lycée du Barp 6 Rue des Bouvreuils Le Barp Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06
fin : 2025-11-06

Date(s) :
2025-11-06

Rencontre L’INTER’VAL Parents d’adolescents
Journée nationale jeudi 6 novembre 2025.18h30 échange sur le harcèlement (scolaire & cyberharcèlement)
Lieu du rendez-vous Lycée du Barp, 6 rue des Bouvreuils, Le Barp

Semaine de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire du 3 au 9 novembre 2025

Cette semaine vise à sensibiliser élèves, enseignants et communauté éducative, à prévenir les comportements de harcèlement et à soutenir les victimes.
Harcèlement à l’école, au travail ou dans la vie privée, c’est interdit par la loi.

Retrouvez les actions de L’INTER’VAL dans le programme dédié.
Infos Gina MORGANTINI (Référente famille) — gmorgantini@valdeleyre.fr   .

Lycée du Barp 6 Rue des Bouvreuils Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine   gmorgantini@valdeleyre.fr

English : Groupe de parole Parents d’adolescents (spécial harcèlement)

German : Groupe de parole Parents d’adolescents (spécial harcèlement)

Italiano :

Espanol : Groupe de parole Parents d’adolescents (spécial harcèlement)

L’événement Groupe de parole Parents d’adolescents (spécial harcèlement) Le Barp a été mis à jour le 2025-10-27 par OT Val de l’Eyre