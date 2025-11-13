Groupe de parole Parents d’adolescents (spécial harcèlement) Point rencontres jeunes (Le Labo) Salles
Groupe de parole Parents d’adolescents (spécial harcèlement)
Point rencontres jeunes (Le Labo) 22 Route du Martinet Salles Gironde
Début : 2025-11-13
fin : 2025-11-13
2025-11-13
Rencontre L’INTER’VAL Parents d’adolescents
Jeudi 13 novembre 2025 à 18h30 échange sur le harcèlement (scolaire & cyberharcèlement)
Lieu du rendez-vous Le Labo, 22 route du Martinet à Salles
Semaine de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire du 3 au 9 novembre 2025
Cette semaine vise à sensibiliser élèves, enseignants et communauté éducative, à prévenir les comportements de harcèlement et à soutenir les victimes.
Harcèlement à l’école, au travail ou dans la vie privée, c’est interdit par la loi.
Retrouvez les actions de L’INTER’VAL dans le programme dédié.
Infos Gina MORGANTINI (Référente famille) — gmorgantini@valdeleyre.fr .
Point rencontres jeunes (Le Labo) 22 Route du Martinet Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine gmorgantini@valdeleyre.fr
