Groupe de parole pour les aidants à Ingrandes, avec l’Escale les Moncellières Escale Les Moncellières Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire

Informations pratiques

Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire

Groupe de parole pour les aidants à Ingrandes, avec l’Escale les Moncellières

Escale Les Moncellières All. de Bezid Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Les activités de l’Escale (plateforme d’accompagnement et de répit) sont destinées aux aidants qui accompagnent une personne souffrant d’une maladie de la mémoire et/ou en perte d’autonomie (que vous soyez le conjoint, un enfant, un ami ou un voisin).

En tant qu’aidant, venez échanger autour des problématiques que vous souhaitez dans un lieu convivial, en association avec les Clic de Mauges Communauté ou Pays d’Ancenis.

Cet atelier est réservé aux aidants si vous n’êtes pas connu(e) de l’Escale, vous pouvez prendre contact avec l’association au 02.41.39.66.95. .

Escale Les Moncellières All. de Bezid Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 66 95 escale.moncellieres@pole-ligerien.fr

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English :

The activities of L’Escale (a support and respite platform) are intendedfor caregivers who are supporting someone with a memory disorder and/or a loss of independence (whether you are a spouse, a child, a friend, or a neighbor).

L’événement Groupe de parole pour les aidants à Ingrandes, avec l’Escale les Moncellières Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis