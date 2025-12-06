Groupe de parole pour les malades du cancer Médiathèque Virginia Woolf Paris

Groupe de parole pour les malades du cancer Médiathèque Virginia Woolf Paris

Groupe de parole pour les malades du cancer Médiathèque Virginia Woolf Paris mardi 20 janvier 2026.

Un rendez-vous mensuel à partir du mardi 20 janvier 2026 pour
partager son expérience avec d’autres malades du cancer, parler et être écouté.es
en toute liberté et confidentialité, et se sentir moins seul.es face à la
maladie.

Réservation auprès des bibliothécaires à la médiathèque, par mail : mediatheque.virginia.woolf@paris.fr ou par téléphone : 01 44 08 12 71.

Prochaines dates à venir.

Groupe de parole ouvert aux malades et ancien.nes malades du cancer un mardi par mois, de 11h à 12h30 à la médiathèque.
Le mardi 20 janvier 2026
de 11h00 à 12h30
gratuit

Réservation auprès des bibliothécaires, par mail ou par téléphone.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-20T12:00:00+01:00
fin : 2026-01-20T13:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-20T11:00:00+02:00_2026-01-20T12:30:00+02:00

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull  75013 Paris
+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/ https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/