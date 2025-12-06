Groupe de parole pour les malades du cancer Médiathèque Virginia Woolf Paris
Groupe de parole pour les malades du cancer Médiathèque Virginia Woolf Paris mardi 20 janvier 2026.
Un rendez-vous mensuel à partir du mardi 20 janvier 2026 pour
partager son expérience avec d’autres malades du cancer, parler et être écouté.es
en toute liberté et confidentialité, et se sentir moins seul.es face à la
maladie.
Réservation auprès des bibliothécaires à la médiathèque, par mail : mediatheque.virginia.woolf@paris.fr ou par téléphone : 01 44 08 12 71.
Prochaines dates à venir.
Groupe de parole ouvert aux malades et ancien.nes malades du cancer un mardi par mois, de 11h à 12h30 à la médiathèque.
Le mardi 20 janvier 2026
de 11h00 à 12h30
gratuit
Réservation auprès des bibliothécaires, par mail ou par téléphone.
Public adultes.
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/