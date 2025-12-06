Groupe de parole pour les malades du cancer Médiathèque Virginia Woolf Paris

Un rendez-vous mensuel à partir du mardi 20 janvier 2026 pour

partager son expérience avec d’autres malades du cancer, parler et être écouté.es

en toute liberté et confidentialité, et se sentir moins seul.es face à la

maladie.

Réservation auprès des bibliothécaires à la médiathèque, par mail : mediatheque.virginia.woolf@paris.fr ou par téléphone : 01 44 08 12 71.

Prochaines dates à venir.

Groupe de parole ouvert aux malades et ancien.nes malades du cancer un mardi par mois, de 11h à 12h30 à la médiathèque.

Le mardi 20 janvier 2026

de 11h00 à 12h30

gratuit

Public adultes.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/ https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/