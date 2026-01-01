Groupe de paroles des aidants Bar Tabac Jeux L’Embuscade Rédené
Bar Tabac Jeux L’Embuscade 2 Rue du Stade Rédené Finistère
Début : 2026-01-29 16:00:00
fin : 2026-01-29 17:00:00
2026-01-29
Cet événement propose aux aidants de parler de leur quotidien et d’échanger avec des particuliers ou professionnel dans le cadre associatif. .
Bar Tabac Jeux L’Embuscade 2 Rue du Stade Rédené 29300 Finistère Bretagne +33 6 79 25 04 06
