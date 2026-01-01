Groupe de paroles des aidants Bar Tabac Jeux L’Embuscade Rédené

Groupe de paroles des aidants

Bar Tabac Jeux L’Embuscade 2 Rue du Stade Rédené Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 16:00:00

fin : 2026-01-29 17:00:00

Date(s) :

2026-01-29

Cet événement propose aux aidants de parler de leur quotidien et d’échanger avec des particuliers ou professionnel dans le cadre associatif. .

Bar Tabac Jeux L’Embuscade 2 Rue du Stade Rédené 29300 Finistère Bretagne +33 6 79 25 04 06

English : Groupe de paroles des aidants

L’événement Groupe de paroles des aidants Rédené a été mis à jour le 2026-01-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS