Groupe de paroles destiné aux hommes Le sonneur bar associatif Montbron

Groupe de paroles destiné aux hommes

Le sonneur bar associatif 25 rue d’angoulême Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 12:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Un groupe de parole pour hommes ? Ça vous tente ? Morgan vous en dit plus ! Il animera la première session dimanche 14 Décembre (10H) au Sonneur. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’infos. mrochereau@gmail.com ou 06 63 77 21 06.

Le sonneur bar associatif 25 rue d’angoulême Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 77 21 06 tardoria@gmail.com

English :

A discussion group for men? Are you interested? Morgan tells you more! He will lead the first session on Sunday December 14 (10H) at Le Sonneur. Don?t hesitate to contact us for more information. mrochereau@gmail.com or 06 63 77 21 06.

