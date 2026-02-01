Groupe de paroles Médiathèque L’Uni’Vert Scaër

Groupe de paroles

Médiathèque L’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Début : 2026-02-27 14:00:00

fin : 2026-02-27 16:00:00

2026-02-27

Avec les Foulées Roses et Entraide Cancer, la ville de Scaër organise une seconde séance de groupe de parole autour du cancer.

Gratuit, sur inscription uniquement

Pour adultes .

Médiathèque L’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07

English : Groupe de paroles

