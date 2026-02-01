Groupe de paroles Médiathèque L’Uni’Vert Scaër
Groupe de paroles Médiathèque L'Uni'Vert Scaër vendredi 27 février 2026.
Groupe de paroles
Médiathèque L'Uni'Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère
Début : 2026-02-27 14:00:00
fin : 2026-02-27 16:00:00
2026-02-27
Avec les Foulées Roses et Entraide Cancer, la ville de Scaër organise une seconde séance de groupe de parole autour du cancer.
Gratuit, sur inscription uniquement
Pour adultes .
+33 2 98 57 60 07
English : Groupe de paroles
