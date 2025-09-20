Groupe de recherche sur le patrimoine ollioulais – GRPO Local GRPO Ollioules
Groupe de recherche sur le patrimoine ollioulais – GRPO 20 et 21 septembre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Exposition de maquettes en bois d’olivier sur les métiers d’antan
Local GRPO 1 rue Baudouin 83190 Ollioules Ollioules 83190 Le Gros Cerveau Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Journées européennes du patrimoine 2025
