Groupe de recherche sur le patrimoine ollioulais – GRPO Local GRPO Ollioules

Groupe de recherche sur le patrimoine ollioulais – GRPO Local GRPO Ollioules samedi 20 septembre 2025.

Groupe de recherche sur le patrimoine ollioulais – GRPO 20 et 21 septembre Local GRPO Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition de maquettes en bois d’olivier sur les métiers d’antan

Local GRPO 1 rue Baudouin 83190 Ollioules Ollioules 83190 Le Gros Cerveau Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Journées européennes du patrimoine 2025

© Mairie d’Ollioules