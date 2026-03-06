Groupe de soutien sur le deuil Le Grand Bain Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-25 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

L’association EKR France, dont la mission est d’accueillir, accompagner, former et informer toute personne confrontée à une situation de rupture, de mort ou de deuil organise une réunion de présentation du fonctionnement et de la mise en place d’un nouveau groupe de soutien mutuel sur le deuil.Parler de la mort, du deuil et des ruptures qui jalonnent notre existence est un sujet délicat, mais nécessaire pour pouvoir renouer avec la vie. Tous les deuils peuvent trouver un lieu de résolution dans ce groupe, quelle qu’en soit la nature, son ancienneté ou le lien avec le proche disparu. Rares, sont en effet les lieux où il est possible d’exprimer son ressenti face aux évènements de la vie, sans être interrompu, ni argumenté, encore moins jugé. Chacun y puise un élément de compréhension de soi-même et des autres. Au cours de ces rencontres, les personnes en deuil, les professionnels apprécient de pouvoir parler en simplicité et en humanité de ces temps douloureux que nous sommes tous amenés à rencontrer au cours de notre existence.Lors de cette présentation les personnes intéressées pourront poser des questions sur le fonctionnement de ce groupe et l’intérêt qu’il y a d’y participer. Des personnes accompagnées apporteront leur témoignage.

Le Grand Bain Centre-ville Nantes 44000

0772402603 https://www.ekr-france.fr/



