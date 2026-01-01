Groupe de soutien sur le thème des troubles liés au post-partum Espace Essentiel de Relans Relans

Groupe de soutien sur le thème des troubles liés au post-partum

Espace Essentiel de Relans 17 Grande Rue Relans Jura

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif Groupe

Tarif groupe (par personne)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 18:00:00

fin : 2027-12-31 19:30:00

Date(s) :

2026-01-22

Groupe de soutien et de parole visant à proposer un accompagnement psychologique des troubles liés au post-partum tels que dépression, phobies d’impulsion, difficultés d’attachement mère/enfant.

Le but est de proposer un espace d’écoute et d’accueil du vécu des participantes et de s’appuyer sur la dynamique du groupe pour comprendre ce qui se joue réellement derrière ces troubles et bénéficier des expériences de personnes vivant des difficultés similaires. .

Espace Essentiel de Relans 17 Grande Rue Relans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 12 55 03 marie-line.guinchard@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Groupe de soutien sur le thème des troubles liés au post-partum

L’événement Groupe de soutien sur le thème des troubles liés au post-partum Relans a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme JurAbsolu