Groupe d'échange et de discussion du CIDFF65 Résidence Baudelaire Tarbes

Groupe d’échange et de discussion du CIDFF65 Résidence Baudelaire Tarbes jeudi 2 octobre 2025.

Groupe d’échange et de discussion du CIDFF65

Résidence Baudelaire 6 rue Arthur Rimbaud Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-10-02 14:15:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

« CONSTRUCTION ET DESTRUCTION DE L’ESTIME DE SOI »

Sujet du jour animé par Marie-Laure Bondon, Psychothérapeute.

> Inscription obligatoire

Objectifs de ces groupes

– Partager des problèmes similaires

– Apporter son témoignage, son histoire

– Communiquer, échanger et instaurer des relations de confiance

– Permettre à des femmes de sortir de l’isolement

Ces échanges permettent, entre autres, de dédramatiser les difficultés en ayant la possibilité d’en prendre conscience et de les exprimer.

.

Résidence Baudelaire 6 rue Arthur Rimbaud Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 27 70 cidff65@orange.fr

English :

« BUILDING AND DESTROYING SELF-ESTEEM »

Today’s topic animated by Marie-Laure Bondon, Psychotherapist.

> Registration required

Objectives of these groups

– Share similar problems

– Contribute your own story

– Communicate, exchange and build relationships of trust

– Enable women to break out of isolation

Among other things, these exchanges help to play down difficulties by making them easier to understand and express.

German :

« AUFBAU UND ZERSTÖRUNG DES SELBSTWERTGEFÜHLS »

Thema des Tages, moderiert von Marie-Laure Bondon, Psychotherapeutin.

> Anmeldung erforderlich

Ziele dieser Gruppen

– Sich über ähnliche Probleme austauschen

– Sein Zeugnis, seine Geschichte einbringen

– Kommunizieren, sich austauschen und Vertrauensbeziehungen aufbauen

– Frauen die Möglichkeit geben, aus der Isolation auszubrechen

Dieser Austausch ermöglicht es unter anderem, Schwierigkeiten zu entdramatisieren, indem man die Möglichkeit hat, sich ihrer bewusst zu werden und sie auszudrücken.

Italiano :

« COSTRUIRE E DISTRUGGERE L’AUTOSTIMA »

Il tema di oggi è condotto da Marie-Laure Bondon, psicoterapeuta.

> È richiesta la registrazione

Obiettivi di questi gruppi:

– Condividere problemi simili

– Contribuire con la propria storia

– Comunicare, scambiare idee e costruire relazioni basate sulla fiducia

– Consentire alle donne di uscire dall’isolamento

Tra l’altro, questi scambi aiutano a sdrammatizzare le difficoltà, dando alle donne l’opportunità di prenderne coscienza e di esprimerle.

Espanol :

« CONSTRUIR Y DESTRUIR LA AUTOESTIMA »

El tema de hoy corre a cargo de Marie-Laure Bondon, psicoterapeuta.

> Inscripción obligatoria

Objetivos de estos grupos

– Compartir problemas similares

– Aportar su propia historia

– Comunicarse, intercambiar ideas y establecer relaciones basadas en la confianza

– Permitir a las mujeres salir del aislamiento

Entre otras cosas, estos intercambios ayudan a restar importancia a las dificultades dando a las mujeres la oportunidad de tomar conciencia de ellas y expresarlas.

