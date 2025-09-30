Groupe d’échanges Deuil périnatal, besoin d’en parler ? Pôle Social 3ème étage Cholet
Groupe d’échanges Deuil périnatal, besoin d’en parler ? Pôle Social 3ème étage Cholet mardi 30 septembre 2025.
Pôle Social 3ème étage 24 avenue Maudet Cholet Maine-et-Loire
Début : 2025-09-30 20:00:00
fin : 2025-09-30 22:00:00
2025-09-30
Cafés-débats, soirées d’échanges et ateliers.
Pôle Social 3ème étage 24 avenue Maudet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 22 10 info-famille@choletagglomeration.fr
