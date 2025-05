Groupe histoire Bonn’art café – Ancienne école Bonnes, 10 mai 2025 10:00, Bonnes.

Charente

Groupe histoire Bonn’art café Ancienne école 2 Place de la mairie Bonnes Charente

Début : 2025-05-10 10:00:00

fin : 2025-05-24 12:00:00

2025-05-10

2025-05-17

2025-05-24

2025-05-31

Cher féru d’histoire, le Bonn’art café vous invite à rejoindre son groupe dédié.

Chaque semaine vous vous retrouvez pour passer un agréable moment convivial ensemble et travailler sur vos différents projets au cours de l’année.

Ancienne école 2 Place de la mairie

Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 34 bonnartcafe@gmail.com

English :

Dear history buff, the Bonn’art café invites you to join its dedicated group.

Every week, you’ll be able to spend a pleasant, convivial moment together, and work on your various projects throughout the year.

German :

Liebe Geschichtsinteressierte, das Bonn’art café lädt Sie ein, seiner speziellen Gruppe beizutreten.

Jede Woche treffen Sie sich, um gemeinsam eine angenehme, gesellige Zeit zu verbringen und an Ihren verschiedenen Projekten im Laufe des Jahres zu arbeiten.

Italiano :

Caro appassionato di storia, il Bonn’art café ti invita a unirti al suo gruppo dedicato.

Ogni settimana potrete trascorrere del tempo di qualità insieme e lavorare ai vostri vari progetti durante l’anno.

Espanol :

Querido aficionado a la historia, el Bonn’art café te invita a unirte a su grupo especializado.

Todas las semanas podrás pasar un buen rato con él y trabajar en tus distintos proyectos a lo largo del año.

L’événement Groupe histoire Bonn’art café Bonnes a été mis à jour le 2025-05-05 par Office de tourisme du Sud Charente