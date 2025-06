Groupe Hospitalier Sud Gironde Le pansement Schubert Quand la Musique les mauxsique – Chapelle du Centre Hospitalier Cadillac-sur-Garonne 19 juin 2025 18:30

Groupe Hospitalier Sud Gironde Le pansement Schubert Quand la Musique les mauxsique Chapelle du Centre Hospitalier 89 Rue Cazeaux-Cazalet Cadillac-sur-Garonne Gironde

Début : 2025-06-19 18:30:00

fin : 2025-06-19 19:30:00

2025-06-19

Concert Claire Oppert

Cette soirée se veut à la fois conviviale, solidaire et ancrée dans notre territoire. Elle réunira les acteurs du monde hospitalier, les partenaires institutionnels, les élus et les forces vives du Sud-Gironde autour d’un objectif commun soutenir des initiatives au service du soin, de l’humain et du lien social.

En préambule un concert privé d’exception de la violoncelliste internationale Claire Oppert, Chapelle CH Cadillac à 18H30

à partir de 19H45 à la Maison des vins de Cadillac Cocktail dînatoire Concours top chef Vente aux enchères .

Chapelle du Centre Hospitalier 89 Rue Cazeaux-Cazalet

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 57 01 fondssantat@gmail.com

