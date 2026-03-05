Groupe IRISH ROLLERS Cercle de travailleurs de BROCAS Brocas

Groupe IRISH ROLLERS

Cercle de travailleurs de BROCAS 619 rue des Forgerons Brocas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Nouvelle soirée exceptionnelle au cercle de BROCAS le vendredi 27 mars 2026 à 20h30 pour la SAINT PATRICK avec la réception du groupe THE IRISH ROLLERS habitué des lieux et qui interprète un répertoire de chansons et de musiques traditionnelles Irlandaises. La qualité des artistes et leur faculté à enflammer la salle dans la joie, la bonne humeur et l’échange culturel sont la garantie assurée de merveilleux moments de convivialité et de partage.

Venez nombreux chers amis et vous ne serez pas déçus par l’enthousiasme communicatif que dégage ce groupe en cette période si difficile. .

Cercle de travailleurs de BROCAS 619 rue des Forgerons Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 42 41 brocas.cercle@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Groupe IRISH ROLLERS

L’événement Groupe IRISH ROLLERS Brocas a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Cœur Haute Lande