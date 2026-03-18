Groupe jeux de société Agardom Scrabble salle cuisine Boussac

Groupe jeux de société Agardom Scrabble Maison des associations quartier Pasteur Boussac 2026-04-13

Groupe jeux de société Agardom Scrabble salle cuisine Boussac lundi 13 avril 2026.

Groupe jeux de société Agardom Scrabble

salle cuisine Maison des associations quartier Pasteur Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-13

Date(s) :
2026-04-13

Venez passer un moment convivial en jouant au Scrabble et autres jeux de société en profitant d’une collation offerte !   .

salle cuisine Maison des associations quartier Pasteur Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 35 00 

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English : Groupe jeux de société Agardom Scrabble

L’événement Groupe jeux de société Agardom Scrabble Boussac a été mis à jour le 2026-03-13 par Creuse Confluence Tourisme

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