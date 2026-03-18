Groupe jeux de société Agardom Scrabble salle cuisine Boussac
Groupe jeux de société Agardom Scrabble salle cuisine Boussac lundi 13 avril 2026.
Groupe jeux de société Agardom Scrabble
salle cuisine Maison des associations quartier Pasteur Boussac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
Venez passer un moment convivial en jouant au Scrabble et autres jeux de société en profitant d’une collation offerte ! .
salle cuisine Maison des associations quartier Pasteur Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 35 00
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English : Groupe jeux de société Agardom Scrabble
L’événement Groupe jeux de société Agardom Scrabble Boussac a été mis à jour le 2026-03-13 par Creuse Confluence Tourisme