Groupe laine – Bibliothèque Oye-et-Pallet, 4 juin 2025 14:00, Oye-et-Pallet.

Groupe laine Bibliothèque 17 Rue des Écoles Oye-et-Pallet Doubs

Début : 2025-06-04 14:00:00

fin : 2025-06-04 16:00:00

2025-06-04

On papote, on tricote, on échange autour de la laine et de ses projets…

Un moment super convivial ouvert à toutes et tous, peu importe son niveau… chaque premier mercredi du mois ! .

Bibliothèque 17 Rue des Écoles

Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté bibliothequeoyeetpallet@gmail.com

