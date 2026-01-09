Groupe laine Bibliothèque Oye-et-Pallet
Groupe laine Bibliothèque Oye-et-Pallet mercredi 4 février 2026.
Groupe laine
Bibliothèque 17 Rue des Écoles Oye-et-Pallet Doubs
Début : 2026-02-04 14:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-02-04 2026-03-04 2026-04-01 2026-05-06 2026-06-03 2026-07-01 2026-08-05 2026-09-02 2026-10-07 2026-11-04 2026-12-02
On papote, on tricote, on échange autour de la laine et de ses projets…
Un moment super convivial ouvert à toutes et tous, peu importe son niveau… chaque premier mercredi du mois ! .
Bibliothèque 17 Rue des Écoles Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 46 86 bibliothequeoyeetpallet@gmail.com
