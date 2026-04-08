La Chapelle-Saint-Luc

Groupe SARRAIL LIVE ORCHESTRA Dîner-Concert

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : 30 – 30 – 30 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 19:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

À travers un dîner-concert rythmé et moderne, composé d’un chanteur, une violoniste, un guitariste et un batteur dans un concert en live mêlant les plus grands classiques, titres de variétés françaises et internationales !



Sans oublier la soirée dansante qui se poursuivra jusqu’à 1h30 !



Ouverture des portes à partir de 19h30



Réservations dès à présent ! .

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr

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English :

L’événement Groupe SARRAIL LIVE ORCHESTRA Dîner-Concert La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne