Groupe SARRAIL LIVE ORCHESTRA Dîner-Concert La Chapelle-Saint-Luc
Groupe SARRAIL LIVE ORCHESTRA Dîner-Concert La Chapelle-Saint-Luc samedi 2 mai 2026.
La Chapelle-Saint-Luc
Groupe SARRAIL LIVE ORCHESTRA Dîner-Concert
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : 30 – 30 – 30 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 19:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
À travers un dîner-concert rythmé et moderne, composé d’un chanteur, une violoniste, un guitariste et un batteur dans un concert en live mêlant les plus grands classiques, titres de variétés françaises et internationales !
Sans oublier la soirée dansante qui se poursuivra jusqu’à 1h30 !
Ouverture des portes à partir de 19h30
Réservations dès à présent ! .
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr
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English :
L’événement Groupe SARRAIL LIVE ORCHESTRA Dîner-Concert La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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