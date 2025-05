Groupe « So and Co » – Route de Bollene Saint-Restitut, 6 juin 2025 21:00, Saint-Restitut.

Drôme

Groupe « So and Co » Route de Bollene Chateau de la Croix Chabrières Saint-Restitut Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-06-06 21:00:00

Représentation musicale de reprise pop rock.

Route de Bollene Chateau de la Croix Chabrières

Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 87 15 89 christel.richard26@gmail.com

English :

Musical performance of pop rock covers.

German :

Musikalische Darstellung von Pop-Rock-Covern.

Italiano :

Esecuzione musicale di cover pop rock.

Espanol :

Interpretación musical de versiones de pop rock.

