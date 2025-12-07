Groupe vocal La Tireta Duberta Saint-Estèphe

Groupe vocal La Tireta Duberta Saint-Estèphe dimanche 7 décembre 2025.

Br’Oc Branlant Saint-Estèphe Dordogne

Tarif : – –

Chants de Noël en occitant et animation chants participatifs avec Patric Ratineaud.
Br'Oc Branlant Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 

English : Groupe vocal La Tireta Duberta

Occitan Christmas carols and participatory singing with Patric Ratineaud.

