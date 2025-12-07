Groupe vocal La Tireta Duberta Saint-Estèphe
Groupe vocal La Tireta Duberta Saint-Estèphe dimanche 7 décembre 2025.
Groupe vocal La Tireta Duberta
Br’Oc Branlant Saint-Estèphe Dordogne
Chants de Noël en occitant et animation chants participatifs avec Patric Ratineaud.
Br’Oc Branlant Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 39 57 18
English : Groupe vocal La Tireta Duberta
Occitan Christmas carols and participatory singing with Patric Ratineaud.
