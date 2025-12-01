Groupe Vocal M.A.M.BO. Concert de Noël

Eglise Saint-Louis Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Chants de Noël interprétés par une quarantaine de choristes.

.

Eglise Saint-Louis Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 58 90 70

English :

Christmas carols performed by a 40-strong choir.

L’événement Groupe Vocal M.A.M.BO. Concert de Noël Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2025-12-06 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes