Groupe Vocal Schnocks en concert Sanatorium Bergesserin

Bergesserin

Groupe Vocal Schnocks en concert

Sanatorium Route du Sanatorium Bergesserin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:00:00

fin : 2026-04-18 20:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Les 14 chanteurs du groupe vocal SCHNOCKS viennent du Petit Chêne Théâtre de Cluny.

Ils proposent un répertoire éclectique mêlant sans complexe des titres très chanson française de Brassens, Anne Sylvestre, Renaud, Ricet Berrier à des morceaux beaucoup plus pop d’Aurora, Pomme, Clara Yse, Zaho de Sagazan, les Beach-boys.

On pourra écouter aussi un peu de country avec Crosby, Stills and Nash, Emmilou Harris et tenter de comprendre un texte fou et surréaliste de Brigitte Fontaine.

Il y aura de l’humour, de l’émotion et de l’engagement dans ce nouveau set et cette nouvelle mise en scène 2026. Les choristes seront soutenus par une guitare, un violon, des percus et un accordéon diatonique.

L’ambiance sera certainement des plus festives pour ce beau spectacle proposé par le SANAT de Bergesserin .

Sanatorium Route du Sanatorium Bergesserin 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 22 82 50 le.cric@laposte.net

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English : Groupe Vocal Schnocks en concert

L’événement Groupe Vocal Schnocks en concert Bergesserin a été mis à jour le 2026-04-07 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II