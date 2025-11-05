Growing piece de Madeleine Fournier Atelier de Paris / CDCN Paris

S’inspirant du mythe des Héliades – ces sœurs qui, pétrifiées de chagrin à la mort de leur frère, se métamorphosèrent en peupliers – la chorégraphe Madeleine Fournier explore, en duo avec le musicien Julien Desailly, une traversée musicale et dansée de la transformation intime. Entre ancrage et effacement, fixité et frémissement, le corps devient l’espace même de la mue, matière endeuillée mais vibrante. De cette lutte abyssale entre fin et commencement, Growing piece met en tension ou en contact la torpeur et la vitalité, la lenteur et le surgissement, la violence et la beauté. La musique respire, souligne, prolonge des états d’âme et de corps, détaillant les contours d’une danse frictionnelle entre ce qui s’arrache, part en lambeaux, et ce qui résiste et commence à renaître. Une danse tout en suspens, quasi-végétale, qui donne à voir la force souterraine du vivant.

Comment le corps traverse-t-il une perte ? Que devient ce qui meurt en lui, et que fait naître le deuil au cœur du silence ? Délicatement, entre musique et danse, Growing piece éclot de ce terrain fragile, de cette étrange fertilité du manque.

