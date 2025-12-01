Grrrande : Marché de Noël Le Hasard Ludique Paris

Attention les yeux, le meilleur marché de Noël par GRRRANDE est de retour !!!!!!!!

Les 13 & 14 décembre, on transforme les quais du Hasard Ludique en joyeux terrain de jeu créatif !

Entre midi et 20h, viens dénicher des trésors faits main, des pièces uniques, des créations pleines d’audace, de couleurs et de paillettes (oui, on adore les paillettes ✨).

Cadeaux de dernière minute ou coup de cœur XXL, il y en aura pour tous les goûts et tous les porte-monnaie

Artisan·es d’art, illustrateur·ices, céramistes, crochet, vêtements upcyclés, bidouilleur·euses et esprits libres : le meilleur de la scène émergente locale t’attend pour un Noël pas trop sage et 100 % grrrrrrrrr !

Liste des créateurs·ices à venir

Du samedi 13 décembre 2025 au dimanche 14 décembre 2025 :

samedi, dimanche

de 12h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo