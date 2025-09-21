GRRRRR entre les dents Théâtre Public de Montreuil Montreuil

À l’occasion de l’accueil du spectacle Woke de Virginie Despentes, le Théâtre Public de Montreuil présente une exposition croisée du travail de deux illustrateur·rices queer et feministxs majeurxs : Maïc Baxane et La Rata.

À travers des corps qui urinent et des voix qui chantent, ces deux artistes brouillent les normes de genre et de pouvoir. Maïc éclabousse l’espace public de ses portraits fluo de « pisseurses » indiscipliné·es, La Rata redonne chair et rage aux grandes insubordonné·es de la musique populaire du XXème siècle. Ensemble, ses œuvres composent une contre-histoire visuelle et politique dans laquelle le sexe, le son et les fluides deviennent des armes de réappropriation.

Exposition croisée de La Rata x Maïc Baxane au Théâtre Public de Montreuil du 21 septembre au 10 octobre.

Du dimanche 21 septembre 2025 au vendredi 10 octobre 2025 :

gratuit Public jeunes et adultes.

Théâtre Public de Montreuil 10 place Jean Jaurès 93100 Montreuil

